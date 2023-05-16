Сотні піхотинців Маріуполя потрапили у полон. У держзраді підозрюється керівник бригади ЗСУ

Слідство встановило, що насправді начальник речової служби тилу 501 ОБМП зрадив присягу та перейшов на бік ворога. Він вступив у змову з росіянами та фактично вмовив командира здатися.

"Користуючись важкою ситуацією в якій опинилися сили оборони в Маріуполі, зрадник спонукав командира припинити оборонні дії, здати зброю та особовий склад. 277 військовослужбовцям бригади був відданий наказ на передислокацію, а насправді їх переправили до "ДНР", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у відомстві, військових ввели в оману, й тому вони не усвідомлювали й не могли усвідомлювати протиправного характеру наказу чи розпорядження про здачу в полон.

ДБР ухвалило рішення щодо закриття проваджень відносно 277 військовослужбовців 501 ОБМП за підозрою у дезертирстві. "Це дає підстави уповноваженим органам відновити порушені права полонених морпіхів щодо виплат їх родичам", - зазначили у ДБР.

Також слідством встановлено, що начальник речової служби тилу 501 ОБМП продовжив свою зрадницьку діяльність і після його диверсії в Маріуполі.

"Переїхавши до рідного Бердянська, Запорізької області він знову почав агітувати українських військових переходити на бік ворога та за винагороду надавати йому відомості щодо розміщення сил та засобів оборони України", - кажуть у ДБР..

Слідство встановило принаймні три відповідні факти протягом квітня-червня 2022 року. Начальнику речової служби тилу 501 ОБМП ВМС Збройних Сил України повідомлено про підозру у держаній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до злочину.

Зазначається, що з кінця лютого 2022 року військовослужбовці цієї бригади здійснювали оборону міста Маріуполь. У квітні цього ж року пропагандистські засоби масової інформації рф розповсюдили інформацію, що начебто морпіхи 501 бригади добровільно здалися у полон в оточеному Маріуполі.

Як повідомлялося, військовослужбовець ЗСУ передавав ворогові інформацію про стратегічні об'єкти у Миколаївській області. Йому оголосили підозру у державній зраді.

Нагадаємо, військовослужбовця ЗСУ засудили за державну зраду на 14 років. Зазначається, що у 2014 році чоловік зрадив ЗСУ і 25 лютого повернувся до України з армією окупантів.