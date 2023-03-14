"Зливав" росіянам дані про стратегічні об'єкти. Бійця ЗСУ підозрюють у держзраді

Військовослужбовець ЗСУ передавав ворогу інформацію про стратегічні об'єкти у Миколаївській області. Йому оголосили підозру у державній зраді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Слідство встановило, що боєць однієї з військових частин ЗСУ перейшов на сторону ворога. Він у лютому-березні 2023 року надавав російським окупантам дані про розташування військових стратегічних та адміністративних об’єктів на території Миколаївської області.

Правоохоронці спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері викрили зрадника та затримали його. Військовому оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада).

Наразі фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Фото: бійцю ЗСУ оголосили підозру у держзраді за співпрацю з ворогом (gp.gov.ua)