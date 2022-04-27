Военнослужащего ВСУ за госизмену осудили на 14 лет заключения

Военнослужащего Вооруженных сил Украины осудили за государственную измену на 14 лет. Отмечается, что в 2014 году мужчина предал ВСУ и 25 февраля вернулся в Украину с армией оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Признали виновным в государственной измене и дезертирстве бывшего военнослужащего ВСУ, которого взяли в плен в составе вооруженных сил РФ (ст. 408, ст. 111 УК Украины). Судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет.

Бывший украинский военнослужащий в 2014 году изменил присяге, отказавшись выполнить приказ о передислокации военной части с полуострова и поступил на службу в ВСУ РФ Через восемь лет - 25 февраля 2022 года вернулся на территорию Украины в составе оккупационных войск, которые вошли в город Новая Каховка Херсонской области.

В частности, он и еще два бывших украинских военных были взяты в плен в составе артдивизиона 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны РФ.

В судебном разбирательстве в отношении второго бывшего военнослужащего ВСУ стороны перешли к дебатам. Судебное разбирательство в отношении третьего еще не назначено.