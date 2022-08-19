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Сотни патронов и снарядов: в Черниговской области обнаружен тайник оружия оккупантов

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Чернигов, Пятница 19 августа 2022 12:58
Сотни патронов и снарядов: в Черниговской области обнаружен тайник оружия оккупантов Фото: в Черниговской области обнаружен тайник оружия оккупантов (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Константин Широкун

В Михайло-Коцюбинской громаде Черниговской области пограничники совместно с полицейскими обнаружили тайник патронов и снарядов российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

Правоохранители изъяли 240 патронов калибра 12,7 мм и 36 снарядов калибра 30 мм, а также форму российской армии с шевронами различных родов войск. Сообщается, что пригодные для дальнейшего использования боеприпасы передадут Силам обороны Украины.

Сотни патронов и снарядов: в Черниговской области обнаружен тайник оружия оккупантов

Ранее сообщалось, что в Черниговской области правоохранители отыскали схрон оружия, который был расположено близко к границам с Беларусью. В нем находилось более 1000 патронов и мины.

Также мы писали, что в Запорожье СБУ задержала торговца оружием, который пытался нелегально сбыть партию взрывчатых веществ. Также правоохранители обнаружили его тайник со взрывчаткой.

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