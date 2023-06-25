Сотні мільйонів. Скільки коштує та як виглядає найдорожча квартира у Києві

Як виглядають найдорожчі квартири в Києві

Чи не найдорожча квартира на ринку столиці коштує 5 880 000 доларів або 216 383 999 гривень. Розташована по вулиці Івана Мазепи, 11-б. Це п'ятикімнатні апартаменти площею 390 квадратних метрів на 13 поверсі ЖК преміум-класу "Diamond Hill".

В оголошенні пишуть, що у квартирі ще ніхто не проживав, і житло з "новим авторським ремонтом": було застосовано малюнок на мармурі, а по всьому периметру встановлені панелі із натурального дерева.

У квартирі – чотири вбиральні та три спальні, також вітальня на цілих 50 квадратів та навіть серверна кімната. Вбудована система "розумний дім", є холодильники для сигар та вин. Не виходячи з житлового комплексу, можна відвідати SPA-зону з басейном довжиною 25 метрів та дитячим басейном та фітнес-центр.

Фото: Одна з найдорожчих квартир в столиці (скриншоти з сайту rieltor.ua)

До слова, у цьому ж комплексі продається ще одна дуже дорога квартира. Пусте житло після будівельників коштує 2 299 000 доларів або 84 603 200 гривень. Тут ще треба буде зробити оздоблення і закупити меблі. Квартира площею 264 квадратних метри розташована на 9 поверсі, з панорамних вікон відкриваються види на Дніпро.

Фото: Дешевша квартира в тому самому комплексі після будівельників. Коштує 84,6 млн грн (скриншоти з сайту rieltor.ua)

Ще одна дорога квартира продається на Липках, прямо в урядовому кварталі по вулиці Інститутська 18-а у ЖК "Липська вежа". Коштує 2 486 000 доларів або 91 484 800 гривень.

Шестикімнатна квартира має площу 355 квадратних метрів, авторський ремонт, ексклюзивні меблі та техніка. Тут чотири спальні, вітальня, кабінет, чотири санвузли, окрема пральня. Ліфт від квартири спускається прямо паркінгу.

ЖК має закриту територію, фітнес-центр з басейном, зона відпочинку з фонтаном та квітковими клумбами.

Фото: Квартира за 91 мільйон гривень на Липській (скриншоти з сайту olx.ua)