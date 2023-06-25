Сотни миллионов. Сколько стоит и как выглядит самая дорогая квартира в Киеве

Как выглядят самые дорогие квартиры в Киеве

Едва ли не самая дорогая квартира на рынке столицы стоит 5 880 000 долларов или 216 383 999 гривен. Расположена по улице Ивана Мазепы, 11-б. Это пятикомнатные апартаменты площадью 390 квадратных метров на 13 этаже ЖК премиум-класса Diamond Hill.

В объявлении пишут, что в квартире еще никто не проживал, и жилье с "новым авторским ремонтом": был применен рисунок на мраморе, а по всему периметру установлены панели из натурального дерева.

В квартире – четыре туалета и три спальни, также гостиная на целых 50 квадратов и даже серверная комната. Встроенная система "умный дом", есть холодильники для сигар и вин. Не выходя из жилого комплекса, можно посетить SPA-зону с бассейном длиной 25 метров и детским бассейном и фитнес-центром.

Фото: Одна из самых дорогих квартир в столице (скриншоты с сайта rieltor.ua)

Кстати, в этом же комплексе продается еще одна очень дорогая квартира. Пустое жилье после строителей стоит 2 299 000 долларов или 84 603 200 гривен. Здесь еще предстоит сделать отделку и закупить мебель. Квартира площадью 264 квадратных метра расположена на 9 этаже, из панорамных окон открываются виды на Днепр.

Фото: Более дешевая квартира в том же комплексе после строителей. Стоит 84,6 млн грн (скриншоты с сайта rieltor.ua)

Еще одна дорогая квартира продается на Липках, прямо в правительственном квартале по улице Институтская 18-я в ЖК "Липська вежа". Стоит 2 486 000 долларов или 91 484 800 гривен.

Шестикомнатная квартира имеет площадь 355 квадратных метров, авторский ремонт, эксклюзивную мебель и технику. Здесь четыре спальни, гостиная, кабинет, четыре санузла, отдельная прачечная. Лифт от квартиры спускается прямо на паркинг.

ЖК имеет закрытую территорию, фитнес-центр с бассейном, зона отдыха с фонтаном и цветочными клумбами.

Фото: Квартира за 91 миллион гривен на Липской (скриншоты с сайта olx.ua)