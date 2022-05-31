Сотни миллионов гривен. Правоохранители арестовали имущество нефтяной компании РФ

Имущество и активы российской компании, поставляющей нефтепродукты для нужд Министерства обороны РФ, арестованы по решению украинского суда.

Об этом ходатайствовали прокуроры Офиса генерального прокурора, сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ведомства .

Компания "Татнефть" потеряла доступ к активам в Украине. Суд наложил арест на имущество, счета и корпоративные права поставщика российской армии.

"Арестованы нефтебазы, заправочные станции, нежилые здания, земельные участки, бензовозы, автомобили и корпоративные права предприятия на сумму около 400 млн грн, а также банковские счета", – говорится в сообщении.

Следователи ГБР ведут производство по факту финансирования действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционной власти (ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса). Вскоре арестованное имущество собираются передать в управление Агентства по розыску и менеджменту активов.