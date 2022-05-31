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Сотні мільйонів гривень. Правоохоронці арештували майно нафтової компанії РФ

Фото: "Татнефть" втратила майно в Україні (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Майно та активи російської компанії, що постачає нафтопродукти для потреб Міністерства оборони РФ, арештовані за рішенням українського суду.

Про це клопотали прокурори Офісу генерального прокурора, повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт відомства.

Компанія "Татнефть" втратила доступ до активів в Україні. Суд наклав арешт на майно, рахунки та корпоративні права постачальника російської армії.

"Арештовано нафтобази, заправні станції, нежитлові будівлі, земельні ділянки, бензовози, автомобілі та корпоративні права підприємств на суму близько 400 млн грн, а також банківські рахунки", – йдеться в повідомленні.

Слідчі ДБР ведуть провадження за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційної влади (ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу). Незабаром арештована майно збираються передати в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів.

До слова, українське МЗС закликало Євросоюз готувати новий пакет антиросійських санкцій.

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