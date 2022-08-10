Сотни миллиардов инвестиций. В США принят закон по поддержке производства полупроводников

Президент США Джо Байден подписал знаковый закон о предоставлении субсидий в размере 52,7 млрд долларов на производство и исследования полупроводников в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Будущее будет создано в Америке. Принятый закон – это инвестиции в саму Америку, которые бывают раз в поколение", - заявил Байден.

Пока остается неясным, когда Министерство торговли США подготовит правила распределения присужденных грантов и сколько времени потребуется для оформления проектов.

На подписании закона присутствовали руководители Micron, Intel, Lockheed Martin, HP и Advanced Micro Devices, а также губернаторы Пенсильвании и Иллинойс, мэры Детройта, Кливленда и Солт-Лейк-Сити.

Новый закон предусматривает выделение 200 миллиардов долларов в течение 10 лет для стимулирования научных исследований в США, чтобы более эффективно конкурировать с Китаем.