Сотни миллиардов инвестиций. В США принят закон по поддержке производства полупроводников
Президент США Джо Байден подписал знаковый закон о предоставлении субсидий в размере 52,7 млрд долларов на производство и исследования полупроводников в США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Будущее будет создано в Америке. Принятый закон – это инвестиции в саму Америку, которые бывают раз в поколение", - заявил Байден.
Пока остается неясным, когда Министерство торговли США подготовит правила распределения присужденных грантов и сколько времени потребуется для оформления проектов.
На подписании закона присутствовали руководители Micron, Intel, Lockheed Martin, HP и Advanced Micro Devices, а также губернаторы Пенсильвании и Иллинойс, мэры Детройта, Кливленда и Солт-Лейк-Сити.
Новый закон предусматривает выделение 200 миллиардов долларов в течение 10 лет для стимулирования научных исследований в США, чтобы более эффективно конкурировать с Китаем.
Ранее мы писали, что США планируют закрыть поддерживающим Россию компаниям доступ к американским технологиям, в том числе полупроводникам.
Также ранее Южная Корея ввела запрет на экспорт в Россию и Беларусь компьютеров и полупроводников. Страна прекратила поставки 57 нестратегических товаров.
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