Сотні мільярдів інвестицій. У США прийнято закон щодо підтримки виробництва напівпровідників

Президент США Джо Байден підписав знаковий закон про надання субсидій у розмірі 52,7 млрд доларів на виробництво і дослідження напівпровідників в США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Майбутнє буде створено в Америці. Прийнятий закон - це інвестиції в саму Америку, які бувають раз на покоління", - заявив Байден.

Поки залишається неясним, коли Міністерство торгівлі США підготує правила розподілу присуджених грантів і скільки часу буде потрібно для оформлення проектів.

На підписанні закону були присутні керівники Micron, Intel, Lockheed Martin, HP і Advanced Micro Devices, а також губернатори Пенсільванії та Іллінойс, мери Детройта, Клівленда і Солт-Лейк-Сіті.

Новий закон передбачає виділення 200 мільярдів доларів протягом 10 років для стимулювання наукових досліджень в США, щоб більш ефективно конкурувати з Китаєм.