Сотні метрів щодня. Череватий розповів про тактику ЗСУ в районі Бахмута

Українські військові намагаються просуватися в районі Бахмута Донецької області з найменшими втратами. Для цього вони використовують спеціальну тактику.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Ми діємо дуже обачно, використовуючи маневр, охоплення ворога. Використовуємо весь спектр тактичного новаторства, щоб поступово з найменшими втратами просуватися, витісняти ворога", - розповів він.

Зокрема, ЗСУ здійснюють вогневий контроль і роблять все, щоб "покращити своє тактичне положення і погіршувати положення ворога, завдаючи йому максимальних втрат".

Що стосується ситуації біля Бахмута, то Череватий зазначив, що Сили оборони атакують на Бахмутському фланзі - північному і південному.

"Там щодня маємо рух, який обліковується сотнями метрів. Якщо говорити про тижні - кілометрами. Можливо, ще не десятки кілометрів, але ми діємо дуже обачно, враховуючи, що у нас по суті паритет з ворогом. Немає великої переваги над ним", - додав спікер.

Обстановка на фронті

Українські військові продовжують вести контрнаступні дії на кількох напрямках фронту. При цьому, за останніми даними, вдалося звільнити кілька населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях, окупованих під час масштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року і повернути під свій контроль позиції, захоплені ще в 2014 році.

При цьому наразі ЗСУ ведуть важкі бої за Старомайорське Донецької області, маючи перевагу перед ворогом. Водночас окупанти намагаються перехопити ініціативу на Лімано-Куп'янському напрямі фронту.