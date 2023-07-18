ua ru
Вт, 18 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Сотні метрів щодня. Череватий розповів про тактику ЗСУ в районі Бахмута

Новость на русском →
Бахмут, Вівторок 18 липня 2023 11:42
Сотні метрів щодня. Череватий розповів про тактику ЗСУ в районі Бахмута Фото: ЗСУ намагаються просуватися в районі Бахмута Донецької області з найменшими втратами (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові намагаються просуватися в районі Бахмута Донецької області з найменшими втратами. Для цього вони використовують спеціальну тактику.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Ми діємо дуже обачно, використовуючи маневр, охоплення ворога. Використовуємо весь спектр тактичного новаторства, щоб поступово з найменшими втратами просуватися, витісняти ворога", - розповів він.

Зокрема, ЗСУ здійснюють вогневий контроль і роблять все, щоб "покращити своє тактичне положення і погіршувати положення ворога, завдаючи йому максимальних втрат".

Що стосується ситуації біля Бахмута, то Череватий зазначив, що Сили оборони атакують на Бахмутському фланзі - північному і південному.

"Там щодня маємо рух, який обліковується сотнями метрів. Якщо говорити про тижні - кілометрами. Можливо, ще не десятки кілометрів, але ми діємо дуже обачно, враховуючи, що у нас по суті паритет з ворогом. Немає великої переваги над ним", - додав спікер.

Обстановка на фронті

Українські військові продовжують вести контрнаступні дії на кількох напрямках фронту. При цьому, за останніми даними, вдалося звільнити кілька населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях, окупованих під час масштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року і повернути під свій контроль позиції, захоплені ще в 2014 році.

При цьому наразі ЗСУ ведуть важкі бої за Старомайорське Донецької області, маючи перевагу перед ворогом. Водночас окупанти намагаються перехопити ініціативу на Лімано-Куп'янському напрямі фронту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Збито 6 ракет та десятки дронів. Пошкоджено порт і не тільки: наслідки нічної атаки
Збито 6 ракет та десятки дронів. Пошкоджено порт і не тільки: наслідки нічної атаки
DAILY
Латинський "фронт". Чи є в України союзники в Південній Америці та хто там за Росію
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Латинський "фронт". Чи є в України союзники в Південній Америці та хто там за Росію