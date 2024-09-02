"Сотні людей в окупації служать Україні": в ГУР розповіли історію одного з партизанів

Зокрема, він описав історію одного з підпільників на псевдо "Гонта", який мав військовий досвід і зробив дуже багато для України в окупації.

"Чоловік чи жінка з військовим досвідом - це завжди дуже цінно, бо треба вчити людей, як робити вибухівку, як правильно налагоджувати зв’язок з Києвом, як готувати акції, які можна здійснити проти ворога на наших територіях. Тож коли ми зв’язалися з "Гонтою", це був справді подарунок", - розповідає "Ольстер".

За його словами, "Гонта" перебуває у безпеці та продовжує служити Україні, як і сотні людей на окупованих територіях - вірні своїй країні вони чекають на визволення і прискорюють його.

"Вони мають якусь роботу, мають сім’ї, але навіть сім’я не знає, що вечорами батько живе іншим життям. Наші операції - це не про наближення до російських позицій, знищення всіх окупантів артилерією і привласнення трофейного обладнання", - зазначив офіцер ГУР.

Він додав, що йдеться про людський інтелект, коли потрібно створити мережу, здатну ефективно протистояти ФСБ - вчиняти вибухи на залізниці, нищити зрадників у містах тощо.

Тож кожен, хто бажає долучитись до допомоги Україні на окупованих територіях, може звертатись через чатбот за посиланням: https://t.me/Stopvoyna_bot.

Партизанський рух в Україні під час війни