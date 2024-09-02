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"Сотні людей в окупації служать Україні": в ГУР розповіли історію одного з партизанів

Фото: сотні людей на окупованих територіях служать Україні (armyinform.com.ua)
Автор: Марія Кучерявець

На тимчасово окупованих територіях налагоджений зв'язок з тими, хто чинить спротив російським загарбникам. Йдеться про сотні людей, які живуть звичайне життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву офіцера ГУР МО України з позивним "Ольстер", який координує підпілля на окупованих територіях, в інтерв'ю Дженні Клочко.

Зокрема, він описав історію одного з підпільників на псевдо "Гонта", який мав військовий досвід і зробив дуже багато для України в окупації.

"Чоловік чи жінка з військовим досвідом - це завжди дуже цінно, бо треба вчити людей, як робити вибухівку, як правильно налагоджувати зв’язок з Києвом, як готувати акції, які можна здійснити проти ворога на наших територіях. Тож коли ми зв’язалися з "Гонтою", це був справді подарунок", - розповідає "Ольстер".

За його словами, "Гонта" перебуває у безпеці та продовжує служити Україні, як і сотні людей на окупованих територіях - вірні своїй країні вони чекають на визволення і прискорюють його.

"Вони мають якусь роботу, мають сім’ї, але навіть сім’я не знає, що вечорами батько живе іншим життям. Наші операції - це не про наближення до російських позицій, знищення всіх окупантів артилерією і привласнення трофейного обладнання", - зазначив офіцер ГУР.

Він додав, що йдеться про людський інтелект, коли потрібно створити мережу, здатну ефективно протистояти ФСБ - вчиняти вибухи на залізниці, нищити зрадників у містах тощо.

Тож кожен, хто бажає долучитись до допомоги Україні на окупованих територіях, може звертатись через чатбот за посиланням: https://t.me/Stopvoyna_bot.

Партизанський рух в Україні під час війни

Нагадаємо, що партизанські загони почали створюватися ще з початку російської агресії у 2014 році та почали активно поширюватися після 2022 року, коли розпочалася повномасштабна війна. Партизани ведуть збройний спротив на територіях та у містах, окупованих російськими загарбниками.

Ще на початку повномасштабного вторгнення керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив про "створення загону партизан".

Зокрема, одним із популярних є рух "Атеш", який був створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року. Партизани збирають інформацію про переміщення російських військових - переважно в Криму, але також в інших окупованих районах.

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ГУРпартизаныВійна в Україні