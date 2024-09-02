"Сотни людей в оккупации служат Украине": в ГУР рассказали историю одного из партизан

В частности, он описал историю одного из партизан на псевдо "Гонта", который имел военный опыт и сделал очень многое для Украины в оккупации.

"Мужчина или женщина с военным опытом - это всегда очень ценно, потому что надо учить людей, как делать взрывчатку, как правильно налаживать связь с Киевом, как готовить акции, которые можно осуществить против врага на наших территориях. Так что когда мы связались с "Гонтой", это был действительно подарок", - рассказывает "Ольстер".

По его словам, "Гонта" находится в безопасности и продолжает служить Украине, как и сотни людей на оккупированных территориях - верные своей стране они ждут освобождения и ускоряют его.

"Они имеют какую-то работу, имеют семьи, но даже семья не знает, что по вечерам отец живет другой жизнью. Наши операции - это не о приближении к российским позициям, уничтожении всех оккупантов артиллерией и присвоении трофейного оборудования", - отметил офицер ГУР.

Он добавил, что речь идет о человеческом интеллекте, когда нужно создать сеть, способную эффективно противостоять ФСБ - производить взрывы на железной дороге, уничтожать предателей в городах и т.д.

Каждый, кто желает присоединиться к помощи Украины на оккупированных территориях, может обращаться через чат-бот по ссылке: https://t.me/Stopvoyna_bot.

Партизанское движение в Украине во время войны