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"Сотни людей в оккупации служат Украине": в ГУР рассказали историю одного из партизан

Фото: сотни людей на оккупированных территориях служат Украине (armyinform.com.ua)
Автор: Мария Кучерявец

На временно оккупированных территориях налажена связь с теми, кто сопротивляется российским захватчикам. Речь идет о сотнях людей, живущих обычной жизнью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление офицера ГУР МО Украины с позывным "Ольстер", который координирует подполье на оккупированных территориях, в интервью Дженни Клочко.

В частности, он описал историю одного из партизан на псевдо "Гонта", который имел военный опыт и сделал очень многое для Украины в оккупации.

"Мужчина или женщина с военным опытом - это всегда очень ценно, потому что надо учить людей, как делать взрывчатку, как правильно налаживать связь с Киевом, как готовить акции, которые можно осуществить против врага на наших территориях. Так что когда мы связались с "Гонтой", это был действительно подарок", - рассказывает "Ольстер".

По его словам, "Гонта" находится в безопасности и продолжает служить Украине, как и сотни людей на оккупированных территориях - верные своей стране они ждут освобождения и ускоряют его.

"Они имеют какую-то работу, имеют семьи, но даже семья не знает, что по вечерам отец живет другой жизнью. Наши операции - это не о приближении к российским позициям, уничтожении всех оккупантов артиллерией и присвоении трофейного оборудования", - отметил офицер ГУР.

Он добавил, что речь идет о человеческом интеллекте, когда нужно создать сеть, способную эффективно противостоять ФСБ - производить взрывы на железной дороге, уничтожать предателей в городах и т.д.

Каждый, кто желает присоединиться к помощи Украины на оккупированных территориях, может обращаться через чат-бот по ссылке: https://t.me/Stopvoyna_bot.

Партизанское движение в Украине во время войны

Напомним, что партизанские отряды начали создаваться с начала российской агрессии в 2014 году и начали активно распространяться после 2022 года, когда началась полномасштабная война. Партизаны ведут вооруженное сопротивление на территориях и городах, оккупированных российскими захватчиками.

Еще в начале полномасштабного вторжения руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил о "создании отряда партизан".

В частности, одним из популярных является движение "Атеш", созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года. Партизаны собирают информацию о перемещении российских военных - преимущественно в Крыму, но также в других оккупированных районах.

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