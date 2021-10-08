Сотни клиентов украинской пожарно-страховой компании пытаются получить выплаты в судах: в чем причина

В YouControl ситуация выглядит еще более впечатляющей: 143 иски клиентов к страховой компании УПСК запланированы к рассмотрению, а 17 пострадавших от действий украинской пожарно-страховой компании уже перешли к стадии принудительного взыскания средств через исполнительную службу.

Несмотря на это, Украинская пожарно-страховая компания участвует в страховании государственных предприятий и институтов: за 2020 год компания получила от чиновников почти 40 млн грн за страхование различных рисков, а в нынешнем году успела собрать с государства чуть меньше 20 млн грн.

Как оказалось, для страхового рынка отказа УПСК выплачивать компенсации своим страхователям хорошо известны: Моторно-транспортное бюро (объединяет компании, занимающиеся автострахованием) по показателю "качество урегулирования убытков" - это и есть готовность компании возмещать их - поставило Украинской пожарно-страховой компании "желтую метку".

Как ранее сообщалось, компания "Транс Логистик", входящая в корпорацию АТБ, застраховала в "Украинской пожарно-страховой компании" по договорам КАСКО свой автопарк из 800 транспортных средств.

"Транс Логистик" полностью оплатила стоимость страхования в размере 11 млн грн, но когда в страховой компании УПСК признали невыгодным выполнение взятых на себя обязательств на сумму 7 млн грн - просто перестали платить страховые компенсации, а также всячески пытается использовать препятствия, чтобы компания-страхователь не могла получить выплаты.

Как и прочие конфликты по поводу выплат Украинской пожарно-страховой компании с клиентами, иски (в настоящее время более 30) компании "Транс Логистик" из группы АТБ к страховщику также рассматривают суды различных инстанций.