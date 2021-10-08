Сотні клієнтів української пожежно-страхової компанії намагаються отримати виплати в судах: в чому причина

У YouControl ситуація виглядає ще більш вражаючою: 143 позови клієнтів до страхової компанії УПСК заплановані до розгляду, а 17 постраждалих від дій української пожежно-страхової компанії вже перейшли до стадії примусового стягнення коштів через виконавчу службу.

Попри це, Українська пожежно-страхова компанія бере участь у страхуванні державних підприємств та інститутів: за 2020 рік компанія отримала від чиновників майже 40 млн грн за страхування різних ризиків, а в нинішньому році встигла зібрати з держави трохи менше ніж 20 млн грн.

Як виявилося, для страхового ринку відмови УПСК виплачувати компенсації своїм страхувальникам добре відомі: Моторно-транспортне бюро (об'єднує компанії, що займаються автострахуванням) за показником "якість врегулювання збитків" - це і є готовність компанії відшкодовувати їх - поставило Українській пожежно-страховій компанії "жовту мітку".

Як раніше повідомлялось, компанія "Транс Логістик", що входить в корпорацію АТБ, застрахувала в "Українській пожежно-страховій компанії" за договорами КАСКО свій автопарк із 800 транспортних засобів.

"Транс Логістик" повністю оплатила вартість страхування в розмірі 11 млн грн, але коли в страховій компанії УПСК визнали невигідним виконання взятих на себе зобов'язань на суму 7 млн грн - просто перестали платити страхові компенсації, а також всіляко намагається використовувати перешкоди, щоб компанія-страхувальник не могла отримати виплати.

Як і інші конфлікти з приводу виплат Української пожежно-страхової компанії з клієнтами, позови (на цей час понад 30) компанії "Транс Логістик" із групи АТБ до страховика також розглядають суди різних інстанцій.