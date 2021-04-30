Сотни километров украинско-российской границы - это километры фронта, - Таран

Министр обороны Украины Андрей Таран сделал заявление в годовщину начала операции Объединенных сил (ООС). Он заявил, что сотни километров украинско-российской границы - это километры фронта.
По его словам, за семь лет сдерживания российской агрессии способности Вооруженных сил Украины увеличились кардинально, как и способность других силовых структур к общему, согласованному выполнению задач обороны.
"Последние месяцы еще раз показали - не надо иметь никаких иллюзий: сотни километров украинско-российской границы - это сотни километров фронта. Держать его - задача наших защитников. Миссия политиков - сконцентрироваться на урегулировании и прекращении войны на Донбассе мирным путем", - заявил он.
Четыре года АТО и три года ООС министр назвал ответом Украины на агрессию Российской Федерации.
Напомним, боевики 13 раз обстреляли позиции ООС на Донбассе, один воин получил ранение.
Отметим, ОБСЕ зафиксировало 37 нарушений режима прекращения огня на Донбассе. В Луганской области ситуация стала хуже.