Сотни километров украинско-российской границы - это километры фронта, - Таран

Министр обороны Украины Андрей Таран сделал заявление в годовщину начала операции Объединенных сил (ООС). Он заявил, что сотни километров украинско-российской границы - это километры фронта.

По его словам, за семь лет сдерживания российской агрессии способности Вооруженных сил Украины увеличились кардинально, как и способность других силовых структур к общему, согласованному выполнению задач обороны.

"Последние месяцы еще раз показали - не надо иметь никаких иллюзий: сотни километров украинско-российской границы - это сотни километров фронта. Держать его - задача наших защитников. Миссия политиков - сконцентрироваться на урегулировании и прекращении войны на Донбассе мирным путем", - заявил он.

Четыре года АТО и три года ООС министр назвал ответом Украины на агрессию Российской Федерации.