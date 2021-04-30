Сотні кілометрів українсько-російського кордону - це кілометри фронту, - Таран

Міністр оборони України Андрій Таран зробив заяву в річницю початку операції Об'єднаних сил (ООС). Він заявив, що сотні кілометрів українсько-російського кордону - це кілометри фронту.

За його словами, за сім років стримування російської агресії спроможності Збройних сил України зросли кардинально, як і здатність інших силових структур до спільного, узгодженого виконання завдань оборони.

"Останні місяці ще раз показали -не треба мати жодних ілюзій: сотні кілометрів українсько-російського кордону - це сотні кілометрів фронту. Тримати його - завдання наших оборонців. Місія політиків - сконцентруватися на врегулюванні та припинення війни на Донбасі мирним шляхом", - заявив він.

Чотири роки АТО та три роки ООС міністр назвав відповіддю України на агресію Російської Федерації.