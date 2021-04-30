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Сотні кілометрів українсько-російського кордону - це кілометри фронту, - Таран

Автор: Анастасія Рокитна

Міністр оборони України Андрій Таран зробив заяву в річницю початку операції Об'єднаних сил (ООС). Він заявив, що сотні кілометрів українсько-російського кордону - це кілометри фронту.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

За його словами, за сім років стримування російської агресії спроможності Збройних сил України зросли кардинально, як і здатність інших силових структур до спільного, узгодженого виконання завдань оборони.

"Останні місяці ще раз показали -не треба мати жодних ілюзій: сотні кілометрів українсько-російського кордону - це сотні кілометрів фронту. Тримати його - завдання наших оборонців. Місія політиків - сконцентруватися на врегулюванні та припинення війни на Донбасі мирним шляхом", - заявив він.

Чотири роки АТО та три роки ООС міністр назвав відповіддю України на агресію Російської Федерації.

Нагадаємо, бойовики 13 разів обстріляли позиції ООС на Донбасі, один воїн отримав поранення.

Зазначимо, ОБСЄ зафіксувало 37 порушень режиму припинення вогню на Донбасі. У Луганській області ситуація стала гіршою.

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Новини України ДонбасАндрей Таран