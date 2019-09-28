Сотні екс-співробітників спецслужб США вимагають притягнути Трампа до відповідальності

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Вони вважають, що Трамп в розмові з Зеленським перевищив свої повноваження

У США понад 300 колишніх співробітників структур нацбезпеки звернулися до Конгресу з листом, в якому висловили необхідність залучення президента Дональда Трампа до відповідальності у зв'язку з телефонною розмовою з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський телеканал CBS News.

Повідомляється, що екс-співробітники, які раніше працювали в системі нацбезпеки США, об'єднані в групу National Security Action. На їхню думку, Трамп, звернувшись до Зеленському з проханням почати на Україні розслідування проти колишнього віце-президента США Джо Байдена і його сина, перевищив свої повноваження. Вони заявили, що це викликає "глибоке занепокоєння в тому, що стосується забезпечення національної безпеки".

"Здається, президент Трамп використовував владні важелі та ресурси для того, щоб залучити додаткове іноземне втручання в наші демократичні процеси. Це також є спробою поставити національні інтереси США у залежність персональним політичним інтересам президента", - йдеться в листі.

Вони закликали розпочати процедуру імпічменту Трампа, "щоб встановити додаткові факти і зважити наслідки того, про що ми дізналися, і того, що ще може залишатися прихованим".

"Ми вітаємо тих членів конгресу, в тому числі спікера Пелосі, які пішли по необхідному шляху", - наголошується в документі.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що рішення Палати представників США про початок процедури імпічменту Трампа підтримують 47% американських громадян.

Додамо, процедура імпічменту президента США була запущена після його розмови з українським колегою Володимиром Зеленським, під час якого Трамп попросив розслідувати діяльність газової компанії Burisma в Україні. В її рада директорів входив Хантер Байден, син колишнього віце-президента США Джо Байдена, ймовірно головного опонента Трампа на президентських виборах 2020 року.