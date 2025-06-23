Сотні дронів, балістика та крилаті ракети: чим РФ атакувала Україну в ніч на 23 червня

Атака на Київ та область 23 червня

Нагадаємо, ввечері неділі, 22 червня, російська армія розпочала масовану комбіновану атаку по території України. Зокрема, окупанти атакували Київ та Київську область дронами та балістичними ракетами. Було зафіксовано пошкодження у багатьох районах столиці та кількох населених пунктах регіону.

За останньою інформацією вже відомо про 6 загиблих.

Окрім цього під час атаки було пошкоджено інфраструктуру станції метрополітену "Святошин".

Детальніше про наслідки масованої атаки по Києву - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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