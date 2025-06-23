Сотни дронов, баллистика и крылатые ракеты: чем РФ атаковала Украину в ночь на 23 июня

Российская Федерация в ночь на понедельник, 23 июня, запустила по территории Украины более 350 беспилотников типа "Шахед", баллистические и крылатые ракеты. Основное направление удара - Киев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Воздушных сил.
В ночь на 23 июня, с 20:00 22 июня, противник атаковал 368 средствами воздушного нападения:
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежено 354 средства воздушного нападения противника, 158 сбиты огневыми средствами, 196 - локально потеряны:
Зафиксированы прямые попадания средств воздушного нападения противника в 6 локациях, а также падение сбитых целей или обломков на 25 локациях в городе Киев и Киевской области.
Напомним, вечером воскресенья, 22 июня, российская армия начала массированную комбинированную атаку по территории Украины. В частности, оккупанты атаковали Киев и Киевскую область дронами и баллистическими ракетами. Было зафиксировано повреждения во многих районах столицы и нескольких населенных пунктах региона.
По последней информации уже известно о 6 погибших.
Кроме этого во время атаки была повреждена инфраструктура станции метрополитена "Святошин".
Подробнее о последствиях массированной атаки по Киеву - читайте в материале РБК-Украина.
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