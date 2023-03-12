UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сотні в день. В ЗСУ назвали напрямок, де найбільше артилерійських обстрілів

Фото: речник східного угруповання військ Сергій Череватий (podul.ro)
Автор: Наталія Кава

Держава-агресор Росія зосередила свою найбільш професійну армію на Лимано-Куп'янському напрямку. Окрім того, напрямок є лідером за артилерійськими обстрілами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника східного угруповання військ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

За його словами, Росія там зосередила більш професійну, доукомплектовану мобілізованими армію. Там залучено професійні підрозділи - десантники, бригади корпусу "ЛНР", механізовані танкові підрозділи.

"Вони намагаються проводити атакувальні дії щодоби останні тижні. Вже декілька тижнів поспіль цей напрямок є лідером за артилерійськими обстрілами та обстрілами з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, за цю добу було 414 обстрілів та 12 боєзіткнень. Ворог також зазнав втрат: 70 було вбито, 82 поранено, підбито танк та 5 БМП. Що характерно, що на цьому напрямку ворог більше використовує бронетехніку, щодоби вона підбивається. Це або танки Т-72, а навіть були найновіші Т-90. Біля тижня тому за добу було аж 5 таких підбито", - розповів Череватий.

Нагадаємо, раніше командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський заявляв, що оборона Бахмута ламає плани окупантів.

Також ми писали, що, за словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, українські військові знищили під Бахмутом більшість підрозділів "вагнерівців".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
окупантиВійна Росії проти України