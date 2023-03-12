Сотні в день. В ЗСУ назвали напрямок, де найбільше артилерійських обстрілів

Держава-агресор Росія зосередила свою найбільш професійну армію на Лимано-Куп'янському напрямку. Окрім того, напрямок є лідером за артилерійськими обстрілами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника східного угруповання військ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.
За його словами, Росія там зосередила більш професійну, доукомплектовану мобілізованими армію. Там залучено професійні підрозділи - десантники, бригади корпусу "ЛНР", механізовані танкові підрозділи.
"Вони намагаються проводити атакувальні дії щодоби останні тижні. Вже декілька тижнів поспіль цей напрямок є лідером за артилерійськими обстрілами та обстрілами з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, за цю добу було 414 обстрілів та 12 боєзіткнень. Ворог також зазнав втрат: 70 було вбито, 82 поранено, підбито танк та 5 БМП. Що характерно, що на цьому напрямку ворог більше використовує бронетехніку, щодоби вона підбивається. Це або танки Т-72, а навіть були найновіші Т-90. Біля тижня тому за добу було аж 5 таких підбито", - розповів Череватий.
Нагадаємо, раніше командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський заявляв, що оборона Бахмута ламає плани окупантів.
Також ми писали, що, за словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, українські військові знищили під Бахмутом більшість підрозділів "вагнерівців".
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