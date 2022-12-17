Сотні будинків залишаються без тепла: яка ситуація у Дніпрі через добу після ракетного удару

У Дніпрі станом на сьогодні, 17 грудня, через відсутність тиску водопостачання та знеструмлення зупинено 5 котелень. Вони забезпечують теплом 189 житлових будинків, 10 навчальних закладів та 3 лікувальні заклади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпра.

Тепло відсутня на пр. Олександра Поля, вул. Полетаєва, вул. Стромцова, вул. Нахімова та пр. Богдана Хмельницького. Станом на 14:00 через відсутність електроенергії та холодного водопостачання наразі не працюють районні котельні у Чечелівському районі.

Але фахівцями вже відновлено роботу котелень на вул. Надії Олексієнка та вул. Володимира Великого, які постачають теплом медичні заклади. Також відновлено роботу котелень на вул. Воскресенська, яка забезпечує теплом близько 60 будинків та 1 медичний заклад.

У Лівобережній частині міста котельні працюють частково. Однак через відсутність водопостачання змушені працювати на запасах води у баках. Інші комунальні підприємства допомагають ці запаси поповнювати.

У Новокодакському районі напруга на котельні подана, але відсутнє водопостачання. Тому їхня робота запущена не в повному обсязі. Станом на 14:00 відновлено роботу котельні на вул. Липова,1. Інші котельні не працюють через відсутність тиску води через відсутність електроенергії. Що стосується Придніпровської ТЕС, то комунальники досі чекають на поновлення роботи з боку станції.