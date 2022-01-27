Состоятся ли переговоры Украины с главарями боевиков "ЛДНР": Кулеба дал ответ

"Этого не случится, это вопрос принципа", - подчеркнул министр.

Он отметил, что прямые переговоры с боевиками не предусмотрено минскими соглашениями, это не соответствует тому, как развивался этот конфликт.

"Это конфликт между Украиной и Россией, вылившийся в российскую агрессию, и мы будем вести переговоры с ними", - сказал Кулеба.

По его словам, цель России состоит в том, чтобы таким образом снять с себя всякую ответственность за происходящее на Донбассе, выставив себя не как участника конфликта.