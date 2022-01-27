Україна не вестиме переговори з ватажками бойовиків "ЛДНР", - Кулеба

"Цього не станеться, це питання принципу", - наголосив міністр.

Він зазначив, що прямі переговори з бойовиками не передбачені мінськими угодами, це не відповідає тому, як розвивався цей конфлікт.

"Це конфлікт між Україною та Росією, що вилився в російську агресію, і ми вестимемо переговори з ними", - сказав Кулеба.

За його словами, мета Росії полягає в тому, щоб у такий спосіб зняти з себе будь-яку відповідальність за те, що відбувається на Донбасі, виставивши себе не як учасника конфлікту.