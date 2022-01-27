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Состоятся ли переговоры Украины с главарями боевиков "ЛДНР": Кулеба дал ответ

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Украина, Четверг 27 января 2022 14:04
Состоятся ли переговоры Украины с главарями боевиков "ЛДНР": Кулеба дал ответ Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун, Милан Лелич

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что главное требование РФ - чтобы Украина начала прямые переговоры с главарями "ЛНР" и "ДНР". По его словам, они не состоятся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

"Этого не случится, это вопрос принципа", - подчеркнул министр.

Он отметил, что прямые переговоры с боевиками не предусмотрено минскими соглашениями, это не соответствует тому, как развивался этот конфликт.

"Это конфликт между Украиной и Россией, вылившийся в российскую агрессию, и мы будем вести переговоры с ними", - сказал Кулеба.

По его словам, цель России состоит в том, чтобы таким образом снять с себя всякую ответственность за происходящее на Донбассе, выставив себя не как участника конфликта.

Напомним, Кулеба назвал четыре направления сдерживания РФ на фоне угрозы вторжения в Украину. Он призывает сфокусироваться на них.

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Дмитрий Кулеба Донбасс
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