Состоятся ли переговоры Украины с главарями боевиков "ЛДНР": Кулеба дал ответ
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что главное требование РФ - чтобы Украина начала прямые переговоры с главарями "ЛНР" и "ДНР". По его словам, они не состоятся.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.
"Этого не случится, это вопрос принципа", - подчеркнул министр.
Он отметил, что прямые переговоры с боевиками не предусмотрено минскими соглашениями, это не соответствует тому, как развивался этот конфликт.
"Это конфликт между Украиной и Россией, вылившийся в российскую агрессию, и мы будем вести переговоры с ними", - сказал Кулеба.
По его словам, цель России состоит в том, чтобы таким образом снять с себя всякую ответственность за происходящее на Донбассе, выставив себя не как участника конфликта.
Напомним, Кулеба назвал четыре направления сдерживания РФ на фоне угрозы вторжения в Украину. Он призывает сфокусироваться на них.