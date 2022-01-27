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Україна не вестиме переговори з ватажками бойовиків "ЛДНР", - Кулеба

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Україна, Четвер 27 січня 2022 14:04
Україна не вестиме переговори з ватажками бойовиків "ЛДНР", - Кулеба Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іванна Шовкун, Мілан Лєліч

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що головна вимога РФ - щоб Україна розпочала прямі переговори з ватажками "ЛНР" і "ДНР". За його словами, вони не відбудуться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

"Цього не станеться, це питання принципу", - наголосив міністр.

Він зазначив, що прямі переговори з бойовиками не передбачені мінськими угодами, це не відповідає тому, як розвивався цей конфлікт.

"Це конфлікт між Україною та Росією, що вилився в російську агресію, і ми вестимемо переговори з ними", - сказав Кулеба.

За його словами, мета Росії полягає в тому, щоб у такий спосіб зняти з себе будь-яку відповідальність за те, що відбувається на Донбасі, виставивши себе не як учасника конфлікту.

Нагадаємо, Кулеба назвав чотири напрямки стримування РФ на тлі загрози вторгнення в Україну. Він закликає сфокусуватися на них.

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Донбас Дмитро Кулеба
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