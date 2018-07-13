Стан здоров’я Сенцова задовільний, - служба виконання покарань РФ

Сенцов знаходиться під постійним наглядом медпрацівників колонії

Стан здоров’я українського режисера, політв’язня Олега Сенцова залишається задовільним. Про це повідомляє Рада з прав людини при президенті РФ.

Повідомляється, що Сенцов знаходиться під постійним наглядом медпрацівників колонії.

Як зазначає РФ, щодня Сенцова оглядають медичні працівники установи, проводяться клініко-лабораторні дослідження. Йому призначена і проводиться підтримуюча терапія, спрямована на підтримку основних функцій органів і систем організму, недопущення розвитку ускладнень.

Також фактів відмови Сенцова від медичної допомоги і терапії не зареєстровано.

У Росії заявляють, що стан здоров’я оцінюється як задовільний.

Також голова РПЛ Михайло Федотов направив відповідну інформацію про здоров’я Сенцова уповноваженій з прав людини Верховної Ради України Людмилі Денисовій, повідомили в Раді.

Нагадаємо, що українського політв’язня Олега Сенцова, ув’язненого у Росії в колонії суворого режиму, можуть помилувати найближчим часом.