Стан здоров’я Сенцова задовільний, - служба виконання покарань РФ
Сенцов знаходиться під постійним наглядом медпрацівників колонії
Стан здоров’я українського режисера, політв’язня Олега Сенцова залишається задовільним. Про це повідомляє Рада з прав людини при президенті РФ.
Повідомляється, що Сенцов знаходиться під постійним наглядом медпрацівників колонії.
Як зазначає РФ, щодня Сенцова оглядають медичні працівники установи, проводяться клініко-лабораторні дослідження. Йому призначена і проводиться підтримуюча терапія, спрямована на підтримку основних функцій органів і систем організму, недопущення розвитку ускладнень.
Також фактів відмови Сенцова від медичної допомоги і терапії не зареєстровано.
У Росії заявляють, що стан здоров’я оцінюється як задовільний.
Також голова РПЛ Михайло Федотов направив відповідну інформацію про здоров’я Сенцова уповноваженій з прав людини Верховної Ради України Людмилі Денисовій, повідомили в Раді.
Нагадаємо, що українського політв’язня Олега Сенцова, ув’язненого у Росії в колонії суворого режиму, можуть помилувати найближчим часом.