Состояние здоровья Путина сложное, – ГУР

"Больной человек по трем направлениям: морально, шизофреник и физически тоже болен. Что возобладает первым - увидим", - сказал Скибицкий, отвечая на вопрос о состоянии Путина.

Он отметил, что информация о состоянии здоровья лидера РФ скрывается.

"Состояние его здоровья сложное. Но он будет воевать до конца своих дней. Он не остановится и не откажется. Думать, что его здоровье будет влиять на ход войны – ошибочно. У него одна цель и он ее озвучил: "Петр I воевал 21 год, следовательно, и я буду столько же воевать, и буду воевать до тех пор, пока не сделаю того, о чем мечтаю". Во всех его программных статьях, которые он писал, изложено, какое у него мировоззрение", - подчеркнул представитель ГУР.