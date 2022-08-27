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Состояние здоровья Путина сложное, – ГУР

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Киев, Суббота 27 августа 2022 09:14
Состояние здоровья Путина сложное, – ГУР Фото: президент России Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Руслан Гаращенко

Российский президент Владимир Путин болен морально и физически. Также у него наблюдаются признаки шизофрении.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

"Больной человек по трем направлениям: морально, шизофреник и физически тоже болен. Что возобладает первым - увидим", - сказал Скибицкий, отвечая на вопрос о состоянии Путина.

Он отметил, что информация о состоянии здоровья лидера РФ скрывается.

"Состояние его здоровья сложное. Но он будет воевать до конца своих дней. Он не остановится и не откажется. Думать, что его здоровье будет влиять на ход войны – ошибочно. У него одна цель и он ее озвучил: "Петр I воевал 21 год, следовательно, и я буду столько же воевать, и буду воевать до тех пор, пока не сделаю того, о чем мечтаю". Во всех его программных статьях, которые он писал, изложено, какое у него мировоззрение", - подчеркнул представитель ГУР.

Напомним, по данным экс-разведчика Британии, президент Путин серьезно болен. При этом точно неясно, какой у него недуг.

Как сообщалось, российское издание "Проект" провело расследование и выяснило, что глава Кремля консультируется с отоларингологами и хирургами, в частности с теми, кто специализируется на онкологии и занимался проблемами щитовидной железы.

В Кремле же информацию о том, что Путин болен раком, опровергают.

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