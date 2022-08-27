Стан здоров'я Путіна складний, - ГУР
Російський президент Володимир Путін хворий морально і фізично. Також у нього спостерігаються ознаки шизофренії.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.
"Хвора людина за трьома напрямками: морально, шизофренік і фізично теж хворий. Що візьме верх першим – побачимо", - сказав Скібіцький, відповідаючи на питання про стан Путіна.
Він зазначив, що інформація про стан здоров'я лідера РФ ховається.
"Стан його здоров'я складний. Але він буде воювати до кінця своїх днів. Він не зупиниться і не відмовиться. Думати, що його здоров'я буде впливати на хід війни – помилково. У нього одна мета і він її озвучив: "Петро I воював 21 рік, отже, і я буду стільки ж воювати, і буду воювати до тих пір, поки не зроблю того, про що мрію". У всіх його програмних статтях, які він писав, викладено, яке в нього світобачення", - підкреслив представник ГУР.
Нагадаємо, за даними екс-розвідника Британії, президент Путін серйозно хворий. При цьому точно неясно, який у нього недуга.
Як повідомлялося, російське видання "Проект" провело розслідування і з'ясувало, що глава Кремля консультується з отоларингологами і хірургами, зокрема з тими, хто спеціалізується на онкології і займався проблемами щитовидної залози.
У Кремлі ж інформацію про те, що Путін хворий на рак, спростовують.
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