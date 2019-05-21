Состояние здоровья Бекирова стремительно ухудшается, - омбудсмен

Бекиров прошел обследование у кардиолога и эндокринолога
Состояние здоровья украинского политзаключенного Эдема Бекирова стремительно ухудшается. Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.
Денисова напомнила, что неоднократно обращалась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой безотлагательно принять меры по госпитализации и лечению Бекирова.
В свою очередь Москалькова поручила так называемому "уполномоченному по правам человека" в оккупированном Крыму Людмиле Лубиной проверить состояние здоровья заключенного.
"Якобы, посетив Бекирова в СИЗО-1 в Симферополе, опровергла информацию об ухудшении состояния его здоровья", - написала Денисова.
Однако Бекирова все-таки отправили в медицинское учреждение на обследование.
"Но все же Эдема Бекирова отправили в больницу на обследование к кардиологу и эндокринологу. Несмотря на выводы врачей об удовлетворительном состоянии, ему посоветовали увеличить количество единиц инсулина. Это свидетельствует о том, что у Эдема прогрессирует сахарный диабет", - сообщила омбудсмен.
Кроме того, пишет Денисова, Бекиров жалуется на постоянную боль в сердце из-за гипертонии, что приводит к одышке, а большое количество инсулина привело к увеличению поджелудочной железы.
Денисова в очередной раз обратилась к Москальковой с просьбой безотлагательно принять меры для обеспечения прав гражданина Украины Бекирова.
Напомним, 14 мая Эдема Бекирова вывозили из Симферопольского изолятора в клинику имени Семашко, где он провел несколько часов.
Отметим, Бекирова обвинили в якобы незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов и взрывчатых веществ (часть 2 статьи 222 и части 2 статьи 222.1 УК РФ). Его задержали 12 декабря 2018 года. Затем подконтрольный РФ суд в Крыму его арестовал.