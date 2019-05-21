Стан здоров'я Бекірова стрімко погіршується, - омбудсмен

Стан здоров'я українського політв'язня Едема Бекірова стрімко погіршується. Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денісова у Facebook.

Денісова нагадала, що неодноразово зверталася до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з проханням невідкладно вжити заходів щодо госпіталізації та лікування Бекірова.

У свою чергу Москалькова доручила так званому "уповноваженому з прав людини" в окупованому Криму Людмилі Лубіній перевірити стан здоров'я ув'язненого.

"Нібито, відвідавши Бекірова в СІЗО-1 в Сімферополі, спростувала інформацію про погіршення стану його здоров'я", - написала Денісова.

Однак Бекірова відправили в медичний заклад на обстеження.

"Але все ж Едема Бекірова відправили до лікарні на обстеження до кардіолога та ендокринолога. Незважаючи на висновки лікарів про задовільний стан, йому порадили збільшити кількість одиниць інсуліну. Це свідчить про те, що у Едема прогресує цукровий діабет", - повідомила омбудсмен.

Крім того, пише Денісова, Бекіров скаржиться на постійний біль у серці через гіпертонію, що призводить до задишки, а велика кількість інсуліну призвела до збільшення підшлункової залози.

Денісова в черговий раз звернулася до Москалькової з проханням невідкладно вжити заходів для забезпечення прав громадянина України Бекірова.

Нагадаємо, 14 травня Бекірова вивозили з Сімферопольського ізолятора в клініку імені Семашка, де він провів кілька годин.

Зазначимо, Бекірова звинуватили у начебто незаконному придбанні, зберіганні і носінні боєприпасів і вибухових речовин (частина 2 статті 222 і частини 2 статті 222.1 КК РФ). Його затримали 12 грудня 2018 року. Потім підконтрольний суд РФ у Криму його заарештував.