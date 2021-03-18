Состояние Трампа за время его президентства сократилось на четверть

За время пребывания на посту президента США состояние Дональда Трампа упало примерно на 700 млн долларов до 2,3 млрд. Сокращение доходов повязывают з пандемией коронавируса.

Как сообщается, агентство проанализировало финансовые и другие документы за период с мая 2016 года по январь 2021 года, чтобы рассчитать состояние Трампа до и после того, как он стал президентом США.

Состояние Трампа начало уменьшаться еще в августе 2020 года. В январе 2021 года оно составляло 2,45 млрд долларов, а к середине марта упало до 2,33 млрд долларов.

По данным агентства, около трех четвертей состояния Трампа приходится на коммерческую недвижимость. Офисные башни, в которых он является владельцем или совладельцем, сильно упали в цене, так как все больше людей работают из дома из-за пандемии коронавируса.

Стоимость коммерческой недвижимости Трампа оценивается в 1,7 млрд долларов, за 2016-2021 годы оно упало в цене на 26%. Помимо этого, он владеет или управляет множеством отелей и курортов, а также его компания управляет 19 полями для гольфа.

Отметим, Дональд Трамп - 45 президент США, занимавший этот пост с 20 января 2017 по 20 января 2021 года.