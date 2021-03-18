Становище Трампа за час його президентства скоротилося на чверть

За час перебування на посту президента США становище Дональда Трампа впало приблизно на 700 млн доларів до 2,3 млрд. Скорочення доходів пов'язують з пандемією коронавірусу.

Як повідомляється, агентство проаналізувало фінансові та інші документи за період з травня 2016 року по січень 2021 року, щоб розрахувати становище Трампа до і після того, як він став президентом США.

Становище Трампа почало зменшуватися ще в серпні 2020 року. В січні 2021 року воно становило 2,45 млрд доларів, а до середини березня впало до 2,33 млрд доларів.

За даними агентства, близько трьох чвертей становища Трампа припадає на комерційну нерухомість. Офісні вежі, в яких він є власником або співвласником, сильно впали в ціні, оскільки все більше людей працюють з дому через пандемії коронавірусу.

Вартість комерційної нерухомості Трампа оцінюється в 1,7 млрд доларів, за 2016-2021 роки воно впало в ціні на 26%. Крім цього, він володіє або керує безліччю готелів і курортів, а також його компанія володіє 19 полями для гольфу.

Зазначимо, Дональд Трамп - 45 президент США, який займав цей пост з 20 січня 2017 по 20 січня 2021 року.