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Состояние советника Трампа после сердечного приступа улучшилось

НовостиПроисшествия    12.06.2018 - 09:48
Фото: Ларри Кудлоу (flickr.com)
Фото: Ларри Кудлоу (flickr.com)

Кудлоу находится в медицинском центре в пригороде Мэриленда

Состояние здоровья советника президента США Дональда Трампа по экономическим вопросам Ларри Кудлоу улучшилось после перенесенного сердечного приступа. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что на данный момент Кудлоу находится в военно-медицинском центре Уолтера Рида в пригороде Мэриленда.

Отметим, 70-летний Кудлоу стал советником в марте этого года, заменив Гэри Коэна. Нынешний советник по экономическим вопросам в минувшее воскресенье активно защищал Трампа, который отозвал подпись под итоговым коммюнике саммита G7 в Квебеке. В интервью CNN Кудлоу заявил, что премьер Канады Джастин Трюдо "немного ударил США в спину" после публичной критики введенных пошлин на сталь и алюминий.

Напомним, ранее сообщалось, что у советника Трампа случился сердечный приступ.  

 

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, советник, Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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