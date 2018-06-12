Состояние советника Трампа после сердечного приступа улучшилось

Кудлоу находится в медицинском центре в пригороде Мэриленда
Состояние здоровья советника президента США Дональда Трампа по экономическим вопросам Ларри Кудлоу улучшилось после перенесенного сердечного приступа. Об этом сообщает Reuters.
Сообщается, что на данный момент Кудлоу находится в военно-медицинском центре Уолтера Рида в пригороде Мэриленда.
Отметим, 70-летний Кудлоу стал советником в марте этого года, заменив Гэри Коэна. Нынешний советник по экономическим вопросам в минувшее воскресенье активно защищал Трампа, который отозвал подпись под итоговым коммюнике саммита G7 в Квебеке. В интервью CNN Кудлоу заявил, что премьер Канады Джастин Трюдо "немного ударил США в спину" после публичной критики введенных пошлин на сталь и алюминий.
Напомним, ранее сообщалось, что у советника Трампа случился сердечный приступ.