Стан радника Трампа після серцевого нападу покращився

Кудлоу знаходиться в медичному центрі в передмісті Меріленда

Стан здоров'я радника президента США Дональда Трампа з економічних питань Ларрі Кудлоу покращився після перенесеного серцевого нападу. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що на даний момент Кудлоу знаходиться у військово-медичному центрі Уолтера Ріда у передмісті Меріленда.

Зазначимо, 70-річний Кудлоу став радником в березні цього року, замінивши Гері Коена. Нинішній радник з економічних питань минулої неділю активно захищав Трампа, який відкликав підпис під підсумковим комюніке саміту G7 у Квебеку. В інтерв'ю CNN Кудлоу заявив, що прем'єр Канади Джастін Трюдо "трохи вдарив США у спину" після публічної критики введених мит на сталь і алюміній.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у радника Трампа стався серцевий напад.