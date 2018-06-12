Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Стан радника Трампа після серцевого нападу покращився

НовиниНадзвичайні події    12.06.2018 - 09:48
Фото: Ларрі Кудлоу (flickr.com)
Фото: Ларрі Кудлоу (flickr.com)

Кудлоу знаходиться в медичному центрі в передмісті Меріленда

Стан здоров'я радника президента США Дональда Трампа з економічних питань Ларрі Кудлоу покращився після перенесеного серцевого нападу. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що на даний момент Кудлоу знаходиться у військово-медичному центрі Уолтера Ріда у передмісті Меріленда.

Зазначимо, 70-річний Кудлоу став радником в березні цього року, замінивши Гері Коена. Нинішній радник з економічних питань минулої неділю активно захищав Трампа, який відкликав підпис під підсумковим комюніке саміту G7 у Квебеку. В інтерв'ю CNN Кудлоу заявив, що прем'єр Канади Джастін Трюдо "трохи вдарив США у спину" після публічної критики введених мит на сталь і алюміній.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у радника Трампа стався серцевий напад.

 

Ціни на нафту виросли після заяв Трампа та Кім Чен Ина Трамп і Кім Чен Ин підписали угоду за підсумками саміту в Сінгапурі
Теги публікації: Сполучені Штати Америки, советник, Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Намагалася зробити селфи: в дніпровському кафе померла відвідувачка (фото)
У Грузії з викинутих на смітник яєць народилися сотні курчат (відео)
У Черкаській області місцеві депутати накинулися з кулаками на жінку через зауваження (відео)
Переможниця "Холостяка" вийшла заміж: подробиці одруження
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Погоджуюся