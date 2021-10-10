Состояние президента Чехии стабилизировали. Его лечение займет несколько недель

Состояние президента Чехии Милоша Земана, которого сегодня госпитализировали, удалось стабилизировать. Однако он будет оставаться в пражской больнице еще несколько недель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство RSI.
Ожидается, что чешский президент будет оставаться в больнице около трех недель.
Земана срочно доставили в больницу после встречи с премьер-министром Андреем Бабишем, чья партия потерпела поражение на парламентских выборах.
"Причиной госпитализации является осложнение его хронических заболеваний", - сказал сегодня личный врач Земана, отказавшись назвать точный диагноз.
Однако, по данным чешских СМИ, 77-летний президент Земан страдает
Напомним, о госпитализации Земана стало известно сегодня днем, а позже выяснилось, что чешский президент попал в реанимацию.