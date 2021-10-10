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Стан президента Чехії стабілізували. Його лікування займе кілька тижнів

Автор: Дмитро Левицький

Стан президента Чехії Мілоша Земана, якого сьогодні госпіталізували, вдалося стабілізувати. Однак він залишатиметься у празькій лікарні ще декілька тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство RSI.

Очікується, що чеський президент залишатиметься у лікарні близько трьох тижнів.

Земана терміново доправили до лікарні після зустрічі з прем'єр-міністром Андреєм Бабішем, чия партія зазнала поразки на парламентських виборах.

"Причиною госпіталізації є ускладнення його хронічних захворювань", - сказав сьогодні особистий лікар Земана, відмовившись назвати точний діагноз.

Однак, за даними чеських ЗМІ, 77-річний президент Земан страждає

Нагадаємо, про госпіталізацію Земана стало відомо сьогодні вдень, а пізніше з'ясувалося, що чеський президент потрапив у реанімацію.

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Мілош ЗеманЧехія