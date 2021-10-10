Стан президента Чехії стабілізували. Його лікування займе кілька тижнів

Стан президента Чехії Мілоша Земана, якого сьогодні госпіталізували, вдалося стабілізувати. Однак він залишатиметься у празькій лікарні ще декілька тижнів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство RSI.
Очікується, що чеський президент залишатиметься у лікарні близько трьох тижнів.
Земана терміново доправили до лікарні після зустрічі з прем'єр-міністром Андреєм Бабішем, чия партія зазнала поразки на парламентських виборах.
"Причиною госпіталізації є ускладнення його хронічних захворювань", - сказав сьогодні особистий лікар Земана, відмовившись назвати точний діагноз.
Однак, за даними чеських ЗМІ, 77-річний президент Земан страждає
Нагадаємо, про госпіталізацію Земана стало відомо сьогодні вдень, а пізніше з'ясувалося, що чеський президент потрапив у реанімацію.