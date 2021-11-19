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Состояние одного из украинских политзаключенных в РФ ухудшилось, - Денисова

Автор: Дмитрий Кузнецов

Состояние здоровья украинского политзаключенного по "делу Хизб ут-Тахрир" Джемиля Гафарова ухудшилось. Крымскому татарину в российской тюрьме не оказывают медицинскую помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинского омбудсмена Людмилу Денисову.

"Состояние здоровья 59-летнего крымчанина, фигуранта "второй Симферопольской группы по так называемому делу "Хизб ут-Тахрир" Джемилия Гафарова заметно ухудшилось - у него обострилась болезнь почек", - написала омбудсмен в Facebook.

По ее словам, Гафаров имеет вторую группы инвалидности и уже более года незаконно содержится в СИЗО города Ростова-на-Дону (РФ). Руководство тюрьмы игнорирует обращения украинца и оказывает ему необходимой медпомощи.

Денисова добавила, что политзаключенный неоднократно обращался с жалобами в пенитенциарную службу РФ по Ростовской области, однако все они остались без ответа.

Омбудсмен призвала международное сообщество обратить внимание на нарушение прав незаконно содержащегося в российском СИЗО Джемилия Гафарова и заставить власти РФ освободить крымского татарина и всех украинских политзаключенных.

Напомним, РФ применяет пытки к незаконно удерживаемым гражданам Украины. Так, у фигуранта "четвертой Бахчисарайской группы" отобрали лекарства, которые являются жизненно необходимыми для него.

Отметим, в октябре российский суд приговорил четырех крымских татар к 56 годам тюремного заключения по "делу Хизб ут-Тахрир".

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ДенисоваХизб ут-ТахрирПолитзаключенные в РФ