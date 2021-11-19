Стан одного з українських політв'язнів у РФ погіршився, - Денісова

"Стан здоров'я 59-річного кримчанина, фігуранта "другої Сімферопольської групи у так званій справі "Хізб ут-Тахрір" Джемілія Гафарова помітно погіршився - у нього загострилася хвороба нирок", - написала омбудсмен у Facebook.

За її словами, Гафаров має другу групи інвалідності і вже понад рік незаконно утримується в СІЗО міста Ростова-на-Дону (РФ). Керівництво в'язниці ігнорує звернення українця і надає йому необхідної медичної допомоги.

Денісова додала, що політв'язень неодноразово звертався зі скаргами в пенітенціарну службу РФ по Ростовській області, проте всі вони залишилися без відповіді.

Омбудсмен закликала міжнародне співтовариство звернути увагу на порушення прав незаконно утримуваного в російському СІЗО Джемілія Гафарова і змусити владу РФ звільнити кримського татарина і всіх українських політв'язнів.