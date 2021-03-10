Состояние экологии на оккупированных территориях планируют мониторить через спутники

"Минреинтеграции совместно с партнерами планирует использовать спутниковые снимки, которые являются наиболее надежными источниками информации о территории Украины, где органы государственной власти временно не выполняют свои полномочия", - говорится в сообщении.

Спутниковые снимки будут использоваться для решения экологических задач - таких, как контроль развития свалок и их рекультивации, сохранения почв от деградации, улучшение качества воды; для мониторинга изменений, происходящих в инженерно-транспортной инфраструктуры - чтобы актуализировать картографическую основу, мониторить развитие или деградацию инфраструктуры, моделировать текущие системы и проектировать решения.

Также снимки будут использовать для выявления участков чрезвычайных ситуаций, мониторинга развития чрезвычайных ситуаций, прогнозирования и оценки ущерба.

"Вопросы экологических проблем на временно оккупированных Россией территориях Украины уже давно остро стоят. Сейчас нам крайне необходимо сосредоточить внимание на этом вопросе, в том числе внимание международного сообщества, ведь угроза экологической катастрофы на ВОТ касается не только наших оккупированных территорий, не только всей территории Украины, а касается и коснется всей Европы. Нам уже давно надо определить угрозы, которые существуют на ВОТ, и искать инструменты их решения", - отметил замминистра Вячеслав Шаповалов.

В министерстве напомнили, что в результате длительного неконтролируемого сброса оккупационными администрациями неочищенных стоков шахт в водохранилища Донецкой и Луганской областей фиксируется значительное нарушение гигиенических и экологических показателей. В частности, нормы о предельно допустимой концентрации в воде нефтепродуктов в Волынцовского питьевого водохранилища, расположенного в Донецкой области, превышен в 6 раз, нитратов - в 5,7 раза, сульфатов - в 3,5 раза, а цинка - в 4 раза. Кроме этого, загрязненным также остается Исаковское водохранилище в Луганской области. В конце марта 2020 года, класс качества его воды понижен с "умеренно загрязненная" на "загрязненная". Из-за таких действий подконтрольных России оккупационных режимов создается прямая угроза для жизни и здоровья сотен тысяч граждан, а также для местной экосистемы.

Кроме того, существует также угроза радиационного загрязнения, ведь еще в 1979 году на территории шахты "Юнком" (Донецкая область) советская власть осуществила ядерный взрыв мощностью 0,3 килотонны в тротиловом эквиваленте. После взрыва радиоактивную капсулу оставили в сухом состоянии и откачивали из шахты воду, чтобы исключить попадание радиации на поверхность и в грунтовые воды. Последние годы оккупационные администрации прекратили откачку и радиоактивная вода уже поступает в горизонты питьевой воды.