Состояние экологии на оккупированных территориях планируют мониторить через спутники

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины планирует использовать спутниковые снимки для мониторинга экологической ситуации в ОРДЛО и Крыму.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства по итогам совещания по созданию инструментов мониторинга и анализа экологических проблем на временно оккупированных территориях и прилегающих районах.
"Минреинтеграции совместно с партнерами планирует использовать спутниковые снимки, которые являются наиболее надежными источниками информации о территории Украины, где органы государственной власти временно не выполняют свои полномочия", - говорится в сообщении.
Спутниковые снимки будут использоваться для решения экологических задач - таких, как контроль развития свалок и их рекультивации, сохранения почв от деградации, улучшение качества воды; для мониторинга изменений, происходящих в инженерно-транспортной инфраструктуры - чтобы актуализировать картографическую основу, мониторить развитие или деградацию инфраструктуры, моделировать текущие системы и проектировать решения.
Также снимки будут использовать для выявления участков чрезвычайных ситуаций, мониторинга развития чрезвычайных ситуаций, прогнозирования и оценки ущерба.
"Вопросы экологических проблем на временно оккупированных Россией территориях Украины уже давно остро стоят. Сейчас нам крайне необходимо сосредоточить внимание на этом вопросе, в том числе внимание международного сообщества, ведь угроза экологической катастрофы на ВОТ касается не только наших оккупированных территорий, не только всей территории Украины, а касается и коснется всей Европы. Нам уже давно надо определить угрозы, которые существуют на ВОТ, и искать инструменты их решения", - отметил замминистра Вячеслав Шаповалов.
В министерстве напомнили, что в результате длительного неконтролируемого сброса оккупационными администрациями неочищенных стоков шахт в водохранилища Донецкой и Луганской областей фиксируется значительное нарушение гигиенических и экологических показателей. В частности, нормы о предельно допустимой концентрации в воде нефтепродуктов в Волынцовского питьевого водохранилища, расположенного в Донецкой области, превышен в 6 раз, нитратов - в 5,7 раза, сульфатов - в 3,5 раза, а цинка - в 4 раза. Кроме этого, загрязненным также остается Исаковское водохранилище в Луганской области. В конце марта 2020 года, класс качества его воды понижен с "умеренно загрязненная" на "загрязненная". Из-за таких действий подконтрольных России оккупационных режимов создается прямая угроза для жизни и здоровья сотен тысяч граждан, а также для местной экосистемы.
Кроме того, существует также угроза радиационного загрязнения, ведь еще в 1979 году на территории шахты "Юнком" (Донецкая область) советская власть осуществила ядерный взрыв мощностью 0,3 килотонны в тротиловом эквиваленте. После взрыва радиоактивную капсулу оставили в сухом состоянии и откачивали из шахты воду, чтобы исключить попадание радиации на поверхность и в грунтовые воды. Последние годы оккупационные администрации прекратили откачку и радиоактивная вода уже поступает в горизонты питьевой воды.
Напомним, ранее Украина попросила ООН провести экспертизу ущерба экологии Донбасса.
Кроме того, вчера стало известно, что на уровне Трехсторонней контактной группы предварительно договорились создать международную рабочую группу для мониторинга экологической ситуации на оккупированных территориях.
В связи с угрозой экологической катастрофы на Донбассе украинская сторона провела замеры возле линии разграничения. Содержание радиационных веществ в почве находится в норме.