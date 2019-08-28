Состоялась жеребьевка третьего предварительного раунда Кубка Украины

На данной стадии турнира в борьбу вступают представители УПЛ
Состоялась жеребьевка третьего предварительного этапа Кубка Украины сезона-2019/2020. Об этом сообщается на сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ).
На этой стадии турнира сыграют 20 команд: победители 2 предварительного раунда Кубка Украины, одесский "Черноморец" как команда с самым высоким рейтингом ПФЛ по состоянию на момент утверждения регламента турнира, а также 7-12 команды украинской Премьер-лиги.
Пары команд:
"Кремень" (Кременчуг) - "Олимпик" (Донецк)
"Николаев" (Николаев) - "Черноморец" (Одесса)
"Оболонь-Бровар" (Киев) - "Горняк-Спорт" (Верхние Плавные)
"Минай-Закарпатье" (Ужгород) - "Волынь" (Луцк)
"Альянс" (Липовая Долина) - "Балканы" (Зоря)
"Буковина" (Черновцы) - "Львов" (Львов)
"Ингулец" (Петрово) - "Карпаты" (Львов)
"Диназ" (Вышгород) - "Александрия" (Александрия)
"Движение" (Львов) - "Мариуполь" (Мариуполь)
"Агробизнес" (Волочиск) - "Днепр-1" (Днепр)
Базовый день матчей - 25 сентября. Поединок "Движение" - "Мариуполь" состоится 2 октября из-за переноса матча приазовской команды с киевским "Динамо" в рамках украинской Премьер-лиги именно на 25 сентября.
Напомним, ранее УАФ опубликовала структуру проведения Кубка Украины сезона 2019-2020 годов и назначила дату финала.