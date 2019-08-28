Состоялась жеребьевка третьего предварительного раунда Кубка Украины

Фото: Кубок Украины (ffu.ua)

На данной стадии турнира в борьбу вступают представители УПЛ

Состоялась жеребьевка третьего предварительного этапа Кубка Украины сезона-2019/2020. Об этом сообщается на сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ).

На этой стадии турнира сыграют 20 команд: победители 2 предварительного раунда Кубка Украины, одесский "Черноморец" как команда с самым высоким рейтингом ПФЛ по состоянию на момент утверждения регламента турнира, а также 7-12 команды украинской Премьер-лиги.

Пары команд:

"Кремень" (Кременчуг) - "Олимпик" (Донецк)

"Николаев" (Николаев) - "Черноморец" (Одесса)

"Оболонь-Бровар" (Киев) - "Горняк-Спорт" (Верхние Плавные)

"Минай-Закарпатье" (Ужгород) - "Волынь" (Луцк)

"Альянс" (Липовая Долина) - "Балканы" (Зоря)

"Буковина" (Черновцы) - "Львов" (Львов)

"Ингулец" (Петрово) - "Карпаты" (Львов)

"Диназ" (Вышгород) - "Александрия" (Александрия)

"Движение" (Львов) - "Мариуполь" (Мариуполь)

"Агробизнес" (Волочиск) - "Днепр-1" (Днепр)

Базовый день матчей - 25 сентября. Поединок "Движение" - "Мариуполь" состоится 2 октября из-за переноса матча приазовской команды с киевским "Динамо" в рамках украинской Премьер-лиги именно на 25 сентября.

Напомним, ранее УАФ опубликовала структуру проведения Кубка Украины сезона 2019-2020 годов и назначила дату финала.