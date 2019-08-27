Состоялись матчи второго этапа Кубка Украины

Фото: Кубок Украины (ffu.ua)

Матчи следующего этапа пройдут 25 сентября

Сегодня, 27 августа, прошли матчи второго предварительного раунда Кубка Украины. Об этом сообщается на сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Результаты первого предварительного раунда Кубка Украины:

"Ингулец" (Петрово) - "Металлист-1925" (Харьков) - 2:0 (2:0)

"Калуш" - "Минай" (Ужгород) - 1:2 (0:0)

"Николаев" - "Прикарпатье" (Ивано-Франковск) - 5:1 (3:0)

"Диназ" (Вышгород) - "Нива" (Винница) - 1:0 (0:0)

"Черкащина" (Черкассы) - "Кремень" (Кременчуг) - 1:2 (0:0)

"Подолье" (Хмельницкий) - "Волынь" (Луцк) -1:1(0:1), по пенальти - 4:5

"Волчанск" - "Оболонь-Бровар" (Киев) - 0:1 (0:0, 0:0)

"Верес" (Ровно) - "Рух" (Винники) - 1:2 (1:2)

"Горняк-Спорт" (Горишни Плавни) - "Металлург" (Запорожье) - 1:1 (0:0), по пенальти - 6:5

"Авангард" (Краматорск) - "Балканы" (Заря) - 0:0, по пенальти - 3:4

"Альянс" (Липовая Долина) - "Чайка" (Петропавловская Борщаговка) - 4:1 (0:0)

"Таврия-Симферополь" - "Буковина" (Черновцы) - 2:3 (2:1)

Жеребьевка третьего раунда состоится 28 августа в Доме футбола в 13:00. Матчи этого этапа пройдут 25 сентября.

Напомним, ранее УАФ опубликовала структуру проведения Кубка Украины сезона 2019-2020 годов и назначила дату финала.