Відбулося жеребкування третього попереднього раунду Кубка України

На даній стадії турніру в боротьбу вступають представники УПЛ
Відбулося жеребкування третього попереднього етапу Кубку України сезону-2019/2020. Про це повідомляється на сайті Української асоціації футболу (УАФ).
На цій стадії турніру зіграють 20 команд: переможці 2 попереднього раунду Кубка України, одеський "Чорноморець" як команда з найвищим рейтингом ПФЛ станом на момент затвердження регламенту турніру, а також 7-12 команди української Прем'єр-ліги.
Пари команд:
"Кремінь" (Кременчук) - "Олімпік" (Донецьк)
"Миколаїв" (Миколаїв) - "Чорноморець" (Одеса)
"Оболонь-Бровар" (Київ) - "Гірник-Спорт" (Горішні Плавні)
"Минай-Закарпаття" (Ужгород) - "Волинь" (Луцьк)
"Альянс" (Липова Долина) - "Балкани" (Зоря)
"Буковина" (Чернівці) - "Львів" (Львів)
"Інгулець" (Петрове) - "Карпати" (Львів)
"Діназ" (Вишгород) - "Олександрія" (Олександрія)
"Рух" (Львів) - "Маріуполь" (Маріуполь)
"Агробізнес" (Волочиськ) - "Дніпро-1" (Дніпро)
Базовий день матчів - 25 вересня. Поєдинок "Рух" - "Маріуполь" відбудеться 2 жовтня через перенесення матчу приазовської команди з київським "Динамо" в рамках українскьої Прем'єр-ліги саме на 25 вересня.
Нагадаємо, раніше УАФ опублікувала структуру проведення Кубка України сезону 2019-2020 років і призначила дату фіналу.