Состоялась жеребьевка стыковых матчей Евро-2020

Состоялась жеребьевка стыковых матчей для сборных, которые не пробились на Евро-2020 через групповой отбор, но стали лучшими в группах Лиги Наций. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

На данном этапе будут участвовать 16 команд, которые и разыграют оставшиеся четыре путевки на главный европейский турнир.

Результаты жеребьевки:

Путь А

Полуфинал 1. Исландия - Румыния

Полуфинал 2. Болгария - Венгрия

Путь В

Полуфинал 1. Босния и Герцеговина - Северная Ирландия

Полуфинал 2. Словакия - Ирландия

Путь C

Полуфинал 1. Шотландия - Израиль

Полуфинал 2. Норвегия - Сербия

Путь D

Полуфинал 1. Грузия - Беларусь

Полуфинал 2. Северная Македония

Победители полуфиналов встретятся в финале. Матчи 1/2 пройдут 26 марта, а финалы плей-офф - 31 марта.

Всего в финальной стадии Евро-2020 примет участие 24 сборных. Ранее на турнир через квалификацию вышли Австрия, Англия, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Польша, Португалия, Россия, Турция, Украина, Уэльс, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария и Швеция.

Жеребьевка групповой стадии чемпионата Европы состоится в Бухаресте в субботу, 30 ноября, в 19:00.

Напомним, подопечные Андрея Шевченко завершили отборочный цикл Евро-2020 без поражений.