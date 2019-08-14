Состоялась жеребьевка первого предварительного этапа Кубка Украины сезона 2019/20. Об этом сообщается на сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ).

В процедуре, которая должна была состояться 26 июля, но была перенесена, приняли участие 18 команд второй лиги и два любительских клуба.

Пары команд:

"Таврия Симферополь" (Херсон) - "Реал Фарма" (Одесса)

"Энергия" (Новая Каховка) - "Буковина" (Черновцы)

"Горняк" (Кривой Рог) - "Чайка" (Петропавловская Борщаговка)

"Кристалл" (Херсон) - "Диназ" (Вышгород)

"Верес" (Ровно) - "Нива" (Тернополь)

"Авангард» "Бзов) - "Волчанск" (Волчанск)

"Альянс" (Долина) - "Ужгород" (Ужгород)

"Подолье" (Хмельницкий) - "Полесье" (Житомир)

"Нива" (Винница) - "Никополь" (Никополь)

"Калуш" (Калуш) - "ВПК-Агро" (Шевченковка)

Базовый день матчей - 20 августа.

Напомним, ранее УАФ опубликовала структуру проведения Кубка Украины сезона 2019-2020 годов и назначила дату финала.