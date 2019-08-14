В процедуре приняли участие 20 клубов
Состоялась жеребьевка первого предварительного этапа Кубка Украины сезона 2019/20. Об этом сообщается на сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ).
В процедуре, которая должна была состояться 26 июля, но была перенесена, приняли участие 18 команд второй лиги и два любительских клуба.
Пары команд:
"Таврия Симферополь" (Херсон) - "Реал Фарма" (Одесса)
"Энергия" (Новая Каховка) - "Буковина" (Черновцы)
"Горняк" (Кривой Рог) - "Чайка" (Петропавловская Борщаговка)
"Кристалл" (Херсон) - "Диназ" (Вышгород)
"Верес" (Ровно) - "Нива" (Тернополь)
"Авангард» "Бзов) - "Волчанск" (Волчанск)
"Альянс" (Долина) - "Ужгород" (Ужгород)
"Подолье" (Хмельницкий) - "Полесье" (Житомир)
"Нива" (Винница) - "Никополь" (Никополь)
"Калуш" (Калуш) - "ВПК-Агро" (Шевченковка)
Базовый день матчей - 20 августа.
Напомним, ранее УАФ опубликовала структуру проведения Кубка Украины сезона 2019-2020 годов и назначила дату финала.