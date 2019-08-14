Відбулося жеребкування першого попереднього етапу Кубку України сезону 2019/20. Про це повідомляється на сайті Української асоціації футболу (УАФ).

В процедурі, яка повинна була відбутися 26 липня, але була перенесена, взяли участь 18 команд другої ліги і два аматорських клуби.

Пари команд:

«Таврія-Сімферополь» (Херсон) — «Реал Фарма» (Одеса)

«Енергія» (Нова Каховка) — «Буковина» (Чернівці)

«Гірник» (Кривий Ріг) —«Чайка» (Петропавлівська Борщагівка)

«Кристал (Херсон) — «Діназ» (Вишгород)

«Верес» (Рівне) — «Нива» (Тернопіль)

«Авангард» (Бзів) — «Вовчанськ» (Вовчанськ)

«Альянс» (Липова Долина) — «Ужгород» (Ужгород)

«Поділля» (Хмельницький) — «Полісся» (Житомир)

«Нива» (Вінниця) — «Нікополь» (Нікополь)

«Калуш» (Калуш) — «ВПК-Агро» (Шевченківка)

Базовий день матчів - 20 серпня.

Нагадаємо, раніше УАФ опублікувала структуру проведення Кубка України сезону 2019-2020 років і призначила дату фіналу.