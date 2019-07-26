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Жеребьевку первого этапа Кубка Украины перенесли

Новости » Спорт    26.07.2019 - 14:41
Жеребьевку первого этапа Кубка Украины перенесли
Фото: Кубок Украины (ffu.ua)

Это связано с изменением состава участников Первой и Второй лиг

Процедуру жеребьевки первого предварительного этапа Кубка Украины сезона 2019/20, запланированную на 26 июля, перенесли на неопределенный срок. Об этом сообщается на сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Это связано с изменением состава участников Первой и Второй лиг. О дате и времени проведения жеребьевки будет сообщено позже.

Ранее с первой лиги снялся "Арсенал-Киев", который в прошлом сезоне занял последнее место в УПЛ. Вместо него из второй лиги поднялся "Металлург".

Напомним, УАФ опубликовала структуру проведения Кубка Украины сезона 2019-2020 годов.

В прошлом сезоне Кубок Украины выиграл "Шахтер", победивший в финальном матче представителя Первой лиги "Ингулец" со счетом 4:0.

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