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Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Новини » Спорт    17.12.2018 - 13:30
Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Фото: Ліга чемпіонів - Жеребкування 1/8 фіналу (twitter.com/ChampionsLeague)

Перші матчі відбудуться 12-13 і 19-20 лютого

У штаб-квартирі УЄФА в Ньоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Результати церемонії доступні на сайті організації.

Команди були розподілені на два кошики - переможці груп і володарі других місць. Клуби, які грали в одній групі або представляють одну національну асоціацію, розвели по різних парах.

Підсумки жеребкування:

"Шальке-04" (Німеччина) - "Манчестер Сіті" (Англія)
"Атлетіко" (Іспанія) - "Ювентус" (Італія)
"Манчестер Юнайтед" (Англія) - ПСЖ (Франція)
"Тоттенхем Хотспур" (Англія) - "Боруссія" Дортмунд (Німеччина)
"Ліон" (Франція) - "Барселона" (Іспанія)
"Рома" (Італія) - "Порту" (Португалія)
"Аякс" (Нідерланди) - "Реал" (Іспанія)
"Ліверпуль" (Англія) - "Баварія" (Німеччина)

Перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 12, 13, 19 і 20 лютого. Матчі-відповіді пройдуть 5, 6, 12 і 13 березня.

Потім вісім найсильніших команд дізнаються своїх суперників по 1/4 фіналу турніру за підсумками чергової жеребкування.

Фінал Ліги чемпіонів пройде 1 червня в Мадриді на стадіоні "Ванда Метрополітан".

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