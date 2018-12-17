Фото: Ліга чемпіонів - Жеребкування 1/8 фіналу (twitter.com/ChampionsLeague)

Перші матчі відбудуться 12-13 і 19-20 лютого

У штаб-квартирі УЄФА в Ньоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Результати церемонії доступні на сайті організації.

Команди були розподілені на два кошики - переможці груп і володарі других місць. Клуби, які грали в одній групі або представляють одну національну асоціацію, розвели по різних парах.

Підсумки жеребкування:

"Шальке-04" (Німеччина) - "Манчестер Сіті" (Англія)

"Атлетіко" (Іспанія) - "Ювентус" (Італія)

"Манчестер Юнайтед" (Англія) - ПСЖ (Франція)

"Тоттенхем Хотспур" (Англія) - "Боруссія" Дортмунд (Німеччина)

"Ліон" (Франція) - "Барселона" (Іспанія)

"Рома" (Італія) - "Порту" (Португалія)

"Аякс" (Нідерланди) - "Реал" (Іспанія)

"Ліверпуль" (Англія) - "Баварія" (Німеччина)

Перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 12, 13, 19 і 20 лютого. Матчі-відповіді пройдуть 5, 6, 12 і 13 березня.

Потім вісім найсильніших команд дізнаються своїх суперників по 1/4 фіналу турніру за підсумками чергової жеребкування.

Фінал Ліги чемпіонів пройде 1 червня в Мадриді на стадіоні "Ванда Метрополітан".