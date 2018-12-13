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"Шахтер" упустил победу над "Лионом" и покидает Лигу чемпионов

Новости » Спорт    13.12.2018 - 00:07
"Шахтер" упустил победу над "Лионом" и покидает Лигу чемпионов
Фото: "Шахтер" - "Лион" (shakhtar.com)

Донецкий клуб теперь примет участие в плей-офф Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" упустил победу над французским "Лионом" в матче 6 тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила на НСК "Олимпийский" и завершилась со счетом 1:1.

На гол Мораеса в середине первого тайма после перерыва ответил точным ударом Набиль Фекир.

Таким образом,  "Лион" не позволил "горнякам" опередить себя в турнирной таблице группы F и отправляется в 1/8 финала Лиги чемпионов, тогда как донецкий клуб теперь примет участие в плей-офф Лиги Европы.

В паралельном матче квартета "Манчестер Сити" на своем поле обыграл немецкий "Хоффенхайм" со счетом 2:1. Английский клуб финишировал на первом месте в турнирной таблице группы, "Хоффенхайм" - на четвертой строчке.

За последнюю путевку в плей-офф Лиги чемпионов поборются "Шахтер" и "Лион" Ракицкий и Тайсон готовы помочь "Шахтеру" в матче против "Лиона"
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