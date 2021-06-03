Состав сборной Украины на Евро: без сюрпризов и с задачей выйти в плей-офф

Состав на Евро: едут те, кто должны ехать

Изначально в лагере национальной команды с конца мая работали более 30 игроков. Коноплянка и Коваленко отцепились сами собой из-за травм, хотя сам факт попадания Коноплянки даже на сборы сомнительный из-за его плохой игровой формы. А во вторник Шевченко своим решением оставил за бортом заявки вратаря Андрея Лунина, защитников Александра Сироту и Богдана Михайличенко, полузащитников Богдана Леднева и Артема Бондаренко. Кто-то считает, что итоговый список "пролетевших" мог включать частично других игроков, но в целом исключение именно этих игроков шоковых имен не содержит.

Вратари

В списке вратарей на Евро вообще других вариантов быть не могло изначально. Сразу читалось, что надежда украинского футбола в Европе последних лет Андрей Лунин не отправится на чемпионат. Просто потому что он не играл целый сезон, выйдя в "Реале" только в одном кубковом поединке. Нет сомнений, что Лунин хороший вратарь с большими перспективами, но на важнейшем турнире кипер без практики не нужен.

Георгий Бущан, Анатолий Трубин и Андрей Пятов все имели регулярную игровую практику в течение сезона. Бущан сейчас основной голкипер "Динамо" и он провел хороший сезон, Пятов - один из лидеров сборной, который уйдет из национальной команды после Евро, Трубин - уже сейчас фактически первый вратарь "Шахтера".

Судя по всему, Бущан будет играть на Евро, потому что был безоговорочным первым вратарем "Динамо" по сезону и выступал стабильно.

Защитники

В составе из восьми защитников все достаточно просто. Абсолютное большинство из них - основные защитники "Динамо" и "Шахтера", а также запасной правый защитник "Динамо" Александр Тымчик и Эдуард Соболь из бельгийского "Брюгге". В теории в старте могут выйти только защитники "Динамо", но скорее в стартовых составах будут два центрбека "Шахтера" Сергей Кривцов и Николай Матвиенко, а по флангам уже сыграют динамовцы Александр Караваев и Виталий Миколенко.

Для многих удивлением стало исключение из состава защитника "Андерлехта" Богдана Михайличенко, который был основным в своем клубе большую часть сезона. Но по факту у сборной нет дефицита людей, способных сыграть слева в случае травмы Миколенко - это и Александр Караваев, время от времени игравший на левом фланге в прошлом сезоне вместо Миколенко, и Николай Матвиенко, в прошлом игравший слева вместо Исмаили в некоторых матчах за "Шахтер".

В то же время можно удивляться наличию в составе Александра Тымчика, который отыграл за "Динамо" только 410 минут в прошлом сезоне. Но и этому есть объяснение - кроме Александра Караваева справа в защите играть некому. Но Караваев безусловный №1 на этой позиции и Тымчик выйдет на поле только в случае форс-мажора.

Полузащитники

Здесь было место сюрпризам, просто потому что в заявку можно было добавлять 26 футболистов. И кто-то из новичков должен был попасть в итоговый список. Таким стал 18-летний хавбек "Шахтера" Георгий Судаков. И включение в заявку достаточно спорное, учитывая, что за бортом списка оказались более опытный после выступлений в "Заре" полузащитник "Динамо" 23-летний Богдан Леднев (он уже был заигран за сборную) и отыгравший абсолютное большинство матчей в основе за "Мариуполь" 20-летний Артем Бондаренко из "Шахтера".

Последним обновлением состава перед построением итогового списка стал Роман Безус, который провел отличный сезон в "Генте", но изначально не попал на сборы.

В остальном же сюрпризов в списке полузащитников нет. Основные полузащитники "Шахтера", "Динамо", а также легионеры - Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Евгений Макаренко, Андрей Ярмоленко и Александр Зубков.

Нападающие

Здесь сюрпризов не могло быть изначально вообще. Форвард "Шахтера" Жуниор Мораес получил травму крестообразных связок в апреле и выбыл минимум до октября. Роман Яремчук в здоровом состоянии без сомнений был в составе сборной уже давно, Артем Беседин сходу ворвался в основу "Динамо" после завершения годичной дисквалификации и заслужил игрой место в составе, а Артем Довбык провел достойный сезон в "Днепре-1".

Довбык очевидно будет строго запасным нападающим. Это же, скорее всего, можно сказать и о Беседине, хотя Яремчук по ситуации может сыграть и на левом фланге атаки. Но Роман определенно должен выходить в стартовом составе.

Вероятный стартовый состав Украины в матчах на Евро

Бущан - Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко - Степаненко - Ярмоленко, Малиновский, Зинченко, Марлос/Яремчук - Яремчук/Беседин

Задачи на матч с Северной Ирландией

Матч с Северной Ирландией будет вторым из трех спаррингов Украины перед Евро. После феерической ничьей 1:1 с Бахрейном команде Андрея Шевченко необходимо доказать, что это была нелепая случайность, а не угрожающая тенденция. Да, тогда не было ряда основных футболистов, еще доигрывавших сезоны в еврочемпионатах, но даже смешанному составу Украины играть вничью с Бахрейном зазорно.

Северная Ирландия знакома Украине по знаменитому Евро-2016, когда команда Михаила Фоменко проиграла все три матча и не забила ни одного гола. С той команды осталось только шесть футболистов, так что вряд ли стоит говорить о реванше за Евро, особенно в контексте товарищеского матча. Прежде всего нужно вернуть уверенность самим себе и болельщиками, которые придут на Днепр-Арену и будут смотреть матч по телевизору.

В этой игре, вероятнее всего, следует ждать состав, близкий к основному, с небольшими корректировками. Наверняка не будет в старте Александра Зинченко, который только на этой неделе приехал после финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити". Точно выйдет с первых минут Андрей Ярмоленко, который фактически не играет в "Вест Хэме" и набирает сейчас игровую форму к Евро через спарринги. Во втором тайме могут получить шансы потенциальные резервисты, ведь в матче разрешено до шести замен.

7 июня сборная сыграет в Харькове с Кипром, но в этом матче, вероятно, у Шевченко будет больше пространства для ротации стартового состава с учетом более слабого соперника. Но и тут не стоит ждать совсем резерва, ведь перед первым матчем Евро у команды будет шесть дней для отдыха и подготовки.

Задача на Евро - выступить лучше чем в 2012-м и 2016 годах. И выйти в плей-офф

Украина имеет плохую статистику выступлений на чемпионатах Европы. На домашнем Евро-2012, куда сине-желтые попали без отбора на правах хозяев, команда Олега Блохина набрала три очка и не вышла из группы. Спустя четыре года не набрали ни одного очка и финишировали последними в группе.

Задачей максимум для Украины будет побороться за второе место в группе, ведь первое, скорее, будет за Нидерландами. Хотя, у "оранжевых" все не так гладко под руководством Франка де Бура.

Третье место может тоже дать шанс на выход из группы. В плей-офф выйдут 12 команд, занявшие 1-2 места в группах, а также четыре лучшие сборные среди занявших третьи позиции. В этом случае важно иметь хорошую разницу голов и не пропустить вперед Северную Македонию, которая, наверное, может считаться основным конкурентом за эту позицию. Австрия более сильная команда и не такая слабая сборная, как была в прошлом, и состоит из игроков, выступающих в топ-чемпионатах Европы, потому с ней играть будет тоже довольно тяжело.